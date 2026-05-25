Rolf Reinbold brennt für die Lingenfelder Dorfgeschichte. Die lässt sich seit fünf Jahren in der Heimatstube hautnah erfahren – und seit Kurzem auch im Internet.

Besonders jene Teile der Historie, die sich anfassen lassen, haben es Rolf Reinbold angetan. Und so hat der begeisterte Hobbyhistoriker vor einigen Jahren damit begonnen, Zeugnisse der Vergangenheit zusammenzutragen. Vor fünf Jahren hat die Heimatstube als kleines Heimatmuseum im Rathaus der Ortsgemeinde eröffnet. Mittlerweile gibt es mehr als 1000 Exponate dort zu sehen, die zahlreiche Lingenfelder beigesteuert haben.

„Ich kann mit Stolz auf fünf Jahre Heimatstube zurückblicken“, sagt Reinbold. Was mit einem Raum begann, ist mittlerweile auf acht Räume und einen kleinen Außenbereich angewachsen. In jedem Eck gibt es etwas zu bestaunen – vom Mammutstoßzahn, der auf Lingenfelder Gemarkung gefunden wurde, über Hufeisen, mit denen Maultiere in Diensten der französischen Armee am Anfang des 18. Jahrhunderts beschlagen waren, bis hin zu Telefonen aus den 1920er-Jahren. Rolf Reinbold kann praktisch zu jedem Gegenstand etwas erzählen. „Am Anfang hat eine Führung anderthalb Stunden gedauert. Mittlerweile bin ich eher bei viereinhalb Stunden“, sagt er und lacht.

Überreste eines Mammuts, die in Lingenfeld gefunden wurden. Foto: Timo Leszinski Grabbeigabe aus der Steinzeit: ein Glockenbecher. Foto: Timo Leszinski Hufeisen von Maultieren, die Anfang des 18. Jahrhunderts mit der französischen Armee bei Lingenfeld waren. Foto: Timo Leszinski Altes Turmuhrwerk der Pfarrkirche St. Martinus. Foto: Timo Leszinski Eine Backsteinform aus einer Ziegelfabrik. Foto: Timo Leszinski Eine Flachsmaschine von 1847. Foto: Timo Leszinski Weinanbau gab es auch in Lingenfeld. Foto: Timo Leszinski Eine Schreibmaschine aus dem Ende des 19. Jahrhunderts. Foto: Timo Leszinski Eine Nebelkanone zur Schnakenbekämpfung. Foto: Timo Leszinski Foto 1 von 9

Amerikaner kommt in die Heimatstube

Feste Öffnungszeiten für die Heimatstube gibt es nicht mehr. „Das habe ich am Anfang gemacht“, berichtet Reinbold. Gekommen seien aber nur wenige. Seitdem öffnet er nach Bedarf, wenn sich Interessierte bei ihm melden. „Das hat sich wunderbar eingespielt“, sagt er. Rund 1000 Besucher seien schon dagewesen. Darunter auch Amerikaner, deren Vorfahren aus Lingenfeld kamen. Für Anfang Juni hat sich der nächste US-Bürger angekündigt. Reinbold freut sich schon darauf, ihm persönlich alles zeigen zu können.

Bei den Exponaten legt der 71-Jährige Wert darauf, dass tatsächlich alles aus Lingenfeld stammt. Besonders stolz ist er darauf, dass es ihm gelang, die Landesarchäologie dazu zu bewegen, den Glockenbecher aus der Steinzeit, der bei den Bauarbeiten für das Neubaugebiet im alten Sägewerk im Jahr 2017 gefunden wurde, als Dauerleihgabe an die Heimatstube zu geben. Es handelt sich dabei um ein Gefäß aus der sogenannten Glockenbecher-Kultur. Typischerweise liegt es als Grabbeigabe neben einem Skelett – so war es auch in Lingenfeld.

Reinbold hat die Ausstellungsstücke thematisch geordnet: Egal ob Musik, Rhein, Bahn, Haushalt, Landwirtschaft oder ein anderes Thema – in der Heimatstube findet sich zu fast allem etwas. „Wir hatten hier früher eine Ziegelhütte“, berichtet Reinbold zum Beispiel und zeigt auf eine Ziegelform in seiner Sammlung. Ein Stückchen weiter liegt ein Metallgegenstand, dessen Nutzen sich nicht auf den ersten Blick erschließt. „Das ist eine Nebelkanone von Manfred Stroh“, klärt Reinbold auf. Mit dieser wurden in den 1970er-Jahren die Schnaken bekämpft, als es noch nicht das BTI-Granulat gab, mit dem den kleinen Plagegeistern heute zu Leibe gerückt wird. Im Gegensatz zu vielen anderen Museen ist in der Heimatstube anfassen ausdrücklich erlaubt. „Es ist wichtig, dass man was spürt“, sagt Reinbold.

Archiv von Alfons Heil digitalisiert

Neben der Pflege des gar nicht mehr so kleinen Museums hat der Lingenfelder zuletzt viel Zeit in ein weiteres Projekt gesteckt: die Digitalisierung des riesigen Fundus an Aufzeichnungen von Hobbyhistoriker Alfons Heil, den Reinbold als seinen Mentor bezeichnet. Der 84-Jährige hat über Jahrzehnte tausende Seiten zur Geschichte Lingenfelds geschrieben, teils handschriftlich oder mit der Schreibmaschine. „Ich habe fast 700 Stunden drangesessen“, berichtet Reinbold von seinem Projekt, das ganze Wissen in die digitale Welt zu übertragen. Der Lingenfelder Hochschulprofessor Michael Felleisen habe drei Studenten vermittelt, die als Teil ihres Studiums an der Digitalisierung mitgearbeitet haben. „Wenn man es am Stück durchlesen will, sollte man sich eine Woche freinehmen“, erzählt Reinbold. Es sei „intergalaktisch viel“ Stoff. Alphabetisch nach Themen von A wie Ackerbau bis Z wie Zündholzfabrik gibt es dort Texte, aber auch viele Bilder zu fast allen denkbaren Aspekten der Lingenfelder Ortsgeschichte. Zu finden ist die Dorfchronik im Internet unter dorfchronik.lingenfeld.de.

Sowohl das fünfjährige Bestehen der Heimatstube als auch die Digitalisierung der Dorfchronik wollen Reinbold und Ortsbürgermeister Markus Kropfreiter (SPD) mit einer Veranstaltung am Freitag, 29. Mai, ab 18.30 Uhr in der Goldberghalle feiern. Über den Videobeamer soll es dabei spannende Einblicke in die Ortsgeschichte geben.

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heimatstube.lingenfeld@kabelmail.de