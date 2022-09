Speyer will Lust machen auf den Einkauf vor Ort: Für guten Betrieb hat am Freitagabend die Aktion „Heimatshoppen“ in der Innenstadt gesorgt. Rund 40 Geschäfte haben ausnahmsweise bis 21 Uhr geöffnet, viele davon locken mit Aktionen und Angeboten. Bei der Buchhandlung Osiander gab es zum Beispiel ein Glücksrad zugunsten des Kinderschutzbundes. Filialleiterin Johanna Reichert sprach von zusätzlichem Betrieb – zunächst „verhalten“, aber mit Vorfreude auf die Lesung mit drei regionalen Autoren, die für den Abend noch angekündigt war.

Für richtig Betrieb war ab dem Nachmittag in der Roßmarktstraße gesorgt, wo das „Roßmarktstraßenfest“ gefeiert wurde. Fast jedes Geschäft hatte eine Aktion auf der Straße vorbereitet, unter anderem mit Tanz durch „Fit to dance“ und Musik. Die Besucher wussten es zu schätzen und verweilten gerne. „Die Leute kommen nach ihrer Arbeit“, registrierte Mathias Münzenberger vom Tee Contor. Am Samstag ist nochmals „Heimatshoppen“ angesagt, dann mit Spezialaktionen für Kinder.