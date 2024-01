In diesem Jahr könnte es Weichenstellungen für die Zukunft der Heiliggeistkirche in der Johannesstraße geben. Noch ist sie im Eigentum der Evangelische Landeskirche, die sie aber seit Jahren nicht mehr benötigt und auch nicht dauerhaft betreiben kann. Die Stadt Speyer ist bereit, sich an einer Übernahme zu beteiligen. Über das, was sie wollen, sind sich Stadt und Landeskirche einig geworden, wie Bürgermeisterin Monika Kabs (CDU) und Oberkirchenrätin Karin Kessel im RHEINPFALZ-Gespräch sagen: Die Kirche soll öffentlich zugänglich bleiben und für Kunst und Kultur, aber nicht für Gastronomie genutzt werden. Derzeit werde darüber beraten, ob die Kommune selbst Eigentümerin und Betreiberin werden könnte oder ob ein Verein oder eine Stiftung besser wären. Was vor der Entscheidung geprüft wird, lesen Sie hier.