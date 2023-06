Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Langsam wird es ernst.“ Heidrun Perron kann sich ihr Leben abseits der Evangelischen Jugendzentrale (Juz) in Speyer noch nicht so recht vorstellen. 41 Jahre hat sie die meisten ihrer Arbeitstage im Georgenhaus verbracht. Am 1. April hat die 65-Jährige offiziell den Ruhestand angetreten. Es soll kein Abschied von ihren Themen sein.

Jede Stufe zum Büro im ersten Obergeschoss ist Heidrun Perron vertraut, jedes Geräusch, der Geruch des Hauses. „Noch darf ich hier sein“, sagt die Religionspädagogin lachend