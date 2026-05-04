Die Osttürme sind die größte Baustelle am Speyerer Dom – aber nicht die einzige. Auch an anderen Stellen müssen Handwerker anrücken – oder sind es schon.

Zwischen Heidentürmchen und Ostseite des Doms liegt ein Stück Domgarten. Trotzdem fällt das Stückchen ehemaliger Stadtmauer noch in den Verantwortungsbereich des Bistums. Das Türmchen ist nicht mehr ganz taufrisch, wie Dombaumeisterin Hedwig Drabik bei einer Kontrolle festgestellt hat. Es seien „vermehr Schäden aufgefallen und auch Teile heruntergekommen“. Ein Bereich darunter habe abgesperrt werden müssen, lose Putzstückchen ließen sich abnehmen. Kleine Wasserspeier an der Außenseite seien verstopft. „Das Heidentürmchen muss in den kommenden Jahren saniert werden“, sagt Drabik. Dazu brauche es Abstimmungen mit der Denkmalpflege – und Geld. Derzeit bindet die großangelegte Sanierung der Osttürme viele Finanzmittel des Bistums.

Konkreter sieht die Sache am Ölberg aus. 2025 hatte der Dombauverein die Sanierung der steinernen Figurengruppe angestoßen. Inzwischen seien für alle 18 Figuren Spender gefunden. Sie sollen gereinigt und restauriert werden. Die Figuren zeigten verschiedene Schadensphänomene je nach Position: „Vergrünung im Norden, schwarze Krusten oben, Teilverschmutzungen im Süden“, zählt das Bistum auf. Figuren am Rand des Ensembles seien zudem teilweise durch Vandalismus beschädigt worden.

Steinfinger im Archiv

Erfreulich: Im Bistumsarchiv seien einige Finger des steinernen Soldaten, der zum Ölberg gehört, gefunden worden. Ganz finanziert ist die Sanierung noch nicht: Noch würden Spender gesucht, „um die Monumentalskulptur des Ölbergs mit seiner Tier- und Pflanzendarstellung zu restaurieren und eine angemessene Beleuchtung herzustellen“. Allein für die eigene Beleuchtung im Dachbereich der Figurengruppe würden rund 17.000 Euro benötigt. Wer 1000 Euro oder mehr spende, werde nach Abschluss des Projekts mit einem Schild am Ölberg dauerhaft gewürdigt.

Wer aufmerksam um den Dom herumläuft, dem wird ein kleines Gerüst an der Katharinenkapelle (Südseite) aufgefallen sein. Bei Routinekontrollen im vergangenen Jahr habe die Dombaumeisterin dort Schäden an Putzflächen der Gewölbe bemerkt. „Wir haben dort Probleme mit Feuchtigkeit“, erläutert Drabik. Weil die Dachkehle aus Kupfer sich bei einwirkender Hitze ausdehne, hätten sich Falzverbindungen leicht geöffnet und Regenwasser habe in den Dachraum eindringen können. Die Feuchtigkeit habe Schäden am Fuß des Dachwerks verursacht. Schwachstellen seien zunächst notdürftig repariert worden. Planungen für komplexere Klempnerarbeiten liefen. Im kommenden Jahr soll ein größerer Teil der Kapelle dafür eingerüstet werden.

Gerüste am Sockel

Die Sockelreinigung des Speyerer Doms geht schon früher weiter. Sie war im November 2025 begonnen worden und soll nach der Winterpause in den kommenden zwei bis drei Wochen fortgesetzt werden. Der Sockelbereich ist in einem relativ schlechten Zustand, erläuterte die Dombaumeisterin. Vier bis fünf Bodenplatten müssten ausgetauscht werden.

Unter Leitung von Steinmetz Tobias Uhrig waren Moose und Bewuchs zunächst händisch entfernt worden, bevor der Sockel mit heißem Dampf gereinigt wurde. Das habe Keime und Sporen abgetötet. Der Effekt sei jedoch nicht auf die sichtbare Säuberung zu reduzieren, so Drabik. „Durch den Bewuchs wird Wasser gebunden, was letztlich zur schnelleren Verwitterung und somit zum Substanzverlust am Sandstein führt.“ In den kommenden Wochen sei geplant, kleine Gerüste aufzustellen, um auch die höheren Sockelbereiche reinigen zu können.