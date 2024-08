An einem Auto, das auf dem Parkplatz in der Löffelgasse abgestellt war, haben Unbekannte am Sonntagnachmittag die Heckscheibe eingeschlagen. Wie die Polizei berichtet, geschah die Tat gegen 13.55 Uhr. Aus dem Auto sei nichts gestohlen worden, der Sachschaden betrage rund 500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen: Wer etwas zu dem Vorgang sagen kann, wird gebeten, sich unter Telefon 06232/1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Speyer in Verbindung zu setzen.