Vor anderthalb Jahren hat den Landkreis Anhalt-Bitterfeld ein Hackerangriff getroffen, ähnlich dem, der seit zwei Wochen die Verwaltung des Rhein-Pfalz-Kreises beschäftigt. Landrat Andy Grabner hat darüber mit der RHEINPFALZ gesprochen. Wie er die Krise gehandhabt hat, lesen Sie hier.

Die Ludwigshafener Stadtverwaltung folgt weiterhin dem Aufruf des Bundes und des Deutschen Städtetags, Energie einzusparen. So wird in einem zwei- bis dreitägigen Prozess ab Montag, 7. November, die Beleuchtung der Hochstraßen Nord und Süd im Bereich des Pylons über dem Hauptbahnhof abgeschaltet. Was zudem geplant ist, erfahren Sie hier.

Der Alla-hopp-Spielplatz in Speyer war teilweise schon in der Anwohner-Kritik. Jetzt soll er baulich abgeschirmt werden. Die Hintergründe lesen Sie hier.

Die Stadtverwaltung Frankenthal will, sofern sich geeignete Kräfte finden, im kommenden Jahr personell aufrüsten. Es sollen zusätzlich 30 neue Planstellen geschaffen werden, sodass die 1000er-Marke geknackt wird. Neu im Tableau: eine Art „Headhunter“. Mehr dazu lesen Sie hier.

Das Verkehrsexperiment in den Mannheimer Quadraten wird noch eine Weile laufen. Ob die Teilsperrungen für den Autoverkehr zur Dauerlösung werden, soll später als geplant entschieden werden. Mehr dazu hier.