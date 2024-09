Auch die unter 14 Jahre alten Mädchen des HC Speyer haben ihr Finale um die Rheinland-Pfalz/Saar-Meisterschaft verloren. Beim TFC Ludwigshafen gab es ein 0:2 (0:0) durch zwei Tore im Schlussviertel.

Nun geht es in die Qualifikation zur Zwischenrunde um den nationalen Titel. Am Samstag, 5., Sonntag, 6. Oktober, reisen hierzu überregionalen Gegner aus Heidelberg, Hanau und von Wacker München auf den Weiherhof. Die Halbfinals steigen samstags, Partie um Platz drei und Endspiel am Sonntag.