Torwarte zu finden, die sich den kleinen, harten Bällen stellen, ist nicht leicht. Wieso sich manche trotzdem daran wagen, weiß Daphne Roussos vom HC Speyer.

Roussos ist eine der Campleiterinnen auf dem Weiherhof in den Osterferien. Wenn sie nach der Beliebtheit der Torwart-Position gefragt wird, betont sie mit einem Augenzwinkern: „Die Kinder müssen schon die Bereitschaft haben, der Gefahr ins Auge zu sehen.“ Das ist nicht jedermanns Fall. Einige entscheiden sich dann doch dafür.

„Für sie ist es vielleicht auch spannend, die Rüstung anzuziehen“, meint Roussos. Die macht natürlich im Vergleich zur Ausstattung der Feldspieler was her mit den riesigen Beinschienen und dem Helm. „Jede Jugend ab der U10 hat einen eigenen Torwart“, erklärt Roussos. Finde sich keiner, greife das rotierende System.

Hendrichs unterstützt

Fehle bei allen die Bereitschaft, werde gelost. „In der Regel gibt es ein separates Torwart-Training“, zeigt Roussos auf. Das Gleiche gilt beim Feriencamp. Während die Funktionärin über altershomogene Kleingruppen für über 50 Teilnehmer, zwei Schnupperkinder, acht Jugendcoaches und die beiden Haupttrainer Denis König (HC BW) sowie Torben Hendrichs vom Mannheimer Hockeyclub (MHC) berichtet, widmet sich auf dem Spielfeld der jugendliche Paul einem noch jüngeren Aktiven.

Der Nachwuchsspieler steht im Tor und lässt sich von Paul wertvolle Tipps geben. Der ist selbst Schlussmann und mittlerweile vom HC BW zum MHC gewechselt, wo er höherklassig antritt. Gerne würden Jugendtrainer eingesetzt, merkt Roussos dazu an: „Sie sind näher an den jungen Spielern dran.“

Roussos stolz

Wichtig sei es, toraffinen Aktiven zu vermitteln, dass auch der Einsatz auf dem Feld wichtig ist. „Sie müssen Spielverständnis haben und Situationen einordnen können“, macht Roussos deutlich. Reaktionsschnelligkeit sei jedoch das Wichtigste. Technische Fertigkeiten zu schulen, sehen die Trainer während der Camp-Tage als Hauptaufgabe.

Zwischen Ausdauereinheit am Morgen und Abschlussspiel am Nachmittag gibt es daher verschiedene Stationen, die durchlaufen werden müssen. Geschicklichkeit, Hindernisse, Dribbling – die Herausforderungen sind vielseitig, aber für alle gleich. Stolz berichtet Roussos, dass sich die Camps des HC BW immer größerer Beliebtheit erfreuen.

„Alle sind motiviert, weil sie das machen, was sie am liebsten tun“, sagt sie. Selbst die kalten Temperaturen machen dem Nachwuchs nichts aus. „Die Kinder sind hart im Nehmen und lassen sich die Laune nicht verderben“, so Roussos. Den notwendigen Biss fürs Hockey bringen also alle mit. Und vielleicht reicht der am Ende doch für den einen oder anderen neuen Torhüter.