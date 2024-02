Am Wochenende nehmen die Unter-16-Jährigen des HC Speyer an der süddeutschen Meisterschaft in Bietigheim teil. Allein die erneute Qualifikation gilt als großer Erfolg, besteht die Mannschaft doch überwiegend aus Spielern des jüngeren Jahrgangs. Jeweils die beiden Erstplatzierten Teams der Landesverbände Hessen, Baden-Württemberg, Bayern und Rheinland-Pfalz/Saar spielen zunächst samstags in zwei Gruppen die vier Halbfinalteilnehmer aus.

Dürkheim besiegen

Sonntags folgen dann die Platzierungspartien. Die drei Ersten lösen das Ticket zur DM zwei Wochen später. Während letztes Jahr mit Platz fünf ein guter Saisonabschluss glückte, wird es nun wohl schwerer. Mit Münchener SC, Mannheimer HC und SC 80 Frankfurt wartet in der Gruppe ausschließlich Bundesliga-Nachwuchs.

Das Trio macht sich berechtigte Chancen auf das Halbfinale, stehen in seinen Reihen doch zahlreiche Jugendnationalspieler. Speyer nennt als Minimalziel, die anderen zu ärgern und vor Landesmeister Dürkheimer HC zu landen.