Am Ende fehlte nur das kleine Quäntchen Glück: Oberliga-Neuling HC Blau-Weiß Speyer forderte am Sonntag den favorisierten Tabellenführer und Aufstiegsaspiranten TSG Kaiserslautern mit viel Mut und Spielwitz heraus, unterlag aber bei starkem Regen in der zweiten Halbzeit mit 1:2 (1:1).

„Wir waren von Trainer Stephan Platz taktisch sehr gut auf die starken Lauterer eingestellt, haben es defensiv von Anfang an klasse gemacht, und unsere Führung hat uns auch in die Karten