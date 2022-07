Die am Samstag auf dem Rhein nördlich von Speyer kollidierten Schiffe sind wieder freigegeben. Zum Unfall sind viele Fragen noch ungeklärt.

Sachverständige werden laut Wasserschutzpolizei gefragt sein, um die Schadenshöhe und die Schuldfrage nach der Schiffshavarie am Samstag in Speyer zu klären. Bei Rheinkilometer 402, zwischen Höhe Müllberg und Autobahnbrücke, waren laut Feuerwehr kurz nach 12 Uhr ein 86 Meter langes Gütermotorschiff und ein Hotelschiff zusammengestoßen.

Das Gütermotorschiff lief in Folge des Unfalls auf Grund an der badischen Seite. Es hat sich laut Wasserschutzpolizei Germersheim im Kribbenfeld mit Unterwasserbauwerken in Ufernähe verfangen und musste von einem anderen Wasserfahrzeug herausgezogen werden. Das Wasser- und Schifffahrtsamt hatte am Sonntag beide Schiffe wieder freigegeben. Keines hat laut Feuerwehr einen Wassereinbruch erlitten oder Betriebsstoffe verloren. Beim Passagierschiff befand sich der Schaden „an der Bordwand im Bugbereich oberhalb der Wasserlinie“, so die Einsatzkräfte. Die Ermittlungen werden nach Einschätzung der Wasserschutzpolizei noch einige Zeit in Anspruch nehmen.

19 Feuerwehrleute aus Speyer

Auf dem Hotelschiff gab es dem Bericht zufolge zwei Leichtverletzte, die vor Ort betreut wurden und ihre Reise fortsetzen konnten. Die Besatzung des Gütermotorschiff blieb demnach unverletzt. Die an diesem Tag für eine Fortbildung ihrer Wachabteilung ohnehin am Rhein übende Feuerwehr Speyer war mit fünf Fahrzeugen, zwei Booten und 19 Personen im Einsatz.

Unter den weiteren Kräften waren zwei Rettungshubschrauber, die aber nicht benötigt wurden. Angesichts der Beteiligung eines Schiffs mit 200 gemeldeten Passagieren sei großräumig alarmiert worden, erläuterte der Speyerer Stadtfeuerwehrinspekteur Peter Eymann: „Es musste von einer größeren Anzahl von Verletzten ausgegangen werden.“ Im Advent 2019 hatte es bei Nebel im selben Bereich des Flusses einen Zusammenstoß zweier großer Schiffe mit 20 Verletzten gegeben. Die Kapitäne im Begegnungsverkehr sind auf dem Rhein gehalten, sich per Funk abzustimmen.