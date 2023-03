Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Finanzplanung der Stadt für kommendes Jahr ist abgesegnet. 31 zu vier lautet das Abstimmungsverhältnis im Stadtrat. Nur zwei FDP-Vertreter und die fraktionslosen Stadträte Claus Ableiter und Matthias Schneider lehnen den Etat ab. Aber auch von anderer Seite kommt Kritik an der Verwaltung und ihrer Chefin.

Wie für das laufende Jahr plant Speyer auch für 2023 mit einem ausgeglichenen Haushalt. Sogar ein kleines Plus von 1,07 Millionen Euro steht in dem am Donnerstagabend verabschiedeten 204-Millionen-Euro-Plan.