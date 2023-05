Die Stadt Speyer wird beantragen, am Landesprogramm zur Entschuldung der rheinland-pfälzischen Kommunen teilnehmen zu können. Dies hat die Verwaltung im Haupt- und Stiftungsausschuss am Donnerstagabend mitgeteilt. Ob und in welcher Höhe Speyer tatsächlich von einer Teilübernahme der laufenden Liquiditätskredite durch das Land profitieren würde, ist allerdings unklar. Dies lasse sich erst im Oktober abschätzen, sobald die Anträge aller interessierten Kommunen beim Land eingegangen seien. Derzeit geht das Finanzministerium in Mainz für Speyer von einem vorläufigen Entschuldungsvolumen in Höhe von rund 18,6 Millionen Euro aus, bemessen an den zum Bilanzstichtag 31. Dezember 2021 bestehenden Liquiditätskrediten über 68 Millionen Euro. Diese Schuldensumme hat sich durch Tilgung auf aktuell rund 62 Millionen Euro reduziert. Nach Angaben der Stadt sollen in diesem Monat weitere zehn Millionen Euro getilgt werden. An die Übernahme eines Teils der Schulden durch das Land sind für die Stadt Verpflichtungen geknüpft, unter anderem, einen ausgeglichenen Haushalt vorzulegen und die verbleibenden Schulden in einem Zeitraum von 30 Jahren abzubauen. Ob Speyer wirklich ins Landesprogramm einsteigt, werde sich erst entscheiden, wenn eine konkrete Berechnung seitens des Landes vorliege, so die Verwaltung.