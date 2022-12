Mehrere Stunden Haushaltsreden der Fraktionen – das ist das Programm der Stadtratssitzung am Donnerstag, 15. Dezember, 17 Uhr (Stadtratssitzungssaal, Maximilianstraße 12), bevor 14 weitere Punkte der Tagesordnung abgearbeitet werden, die aber überwiegend in den Ausschüssen schon vorbesprochen sind. Den Haushaltsentwurf mit mehr als 200 Millionen Euro Volumen und leicht positivem Abschluss hat Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) im November vorgestellt. Zuhörer können im Sitzungssaal oder an den Bildschirmen dabei sein: Die Stadt überträgt live auf ihrem Youtube-Kanal, der Offene Kanal Speyer in seinem Fernsehprogramm und in seinem Onlineangebot.

Die CDU-Fraktion hat zwei Anträge zum Haushalt angekündigt. Sie fordert einen mit 30.000 Euro ausgestatteten Notfallfonds für Vereine, die unter den Folgen der Energiekrise zu leiden hätten. Geld daraus sollten Betroffene nach von der Stadt erarbeiteten Regeln bei besonderen Härten erhalten. Der zweite Antrag betrifft die Stelle eines Gesundheitskoordinators in der Verwaltung. Sie sei „dringend erforderlich“, um Gesundheitsangebote zu machen und zu bündeln, betont CDU-Fraktionssprecher Axel Wilke in einer Stellungnahme. Kurios: Eine solche Stelle war laut CDU vor einem Jahr geschaffen, dann aber nie besetzt und jetzt von der Stadt aus der Haushaltsentwurf genommen worden.