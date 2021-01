Über eine laut Mitteilung der Polizei „offensichtlich unverschlossene Hintertür“ sind bislang unbekannte Täter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Zeit zwischen 3 und 3.15 Uhr in ein Einfamilienhaus im Birkenweg eingebrochen. Während die Bewohner schliefen, entwendeten die Täter Kopfhörer, Bargeld und diverse Spirituosen im Gesamtwert von circa 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail entgegen.

Ein Einbruchsversuch in eine Wohnung in der Industriestraße scheiterte hingegen. Dort brachen die Täter laut Polizei am Donnerstag, in der Zeit zwischen 17.15 und 21.15 Uhr, zunächst die Hauseingangstür auf und versuchten sich dann vergeblich an einer Wohnungstür. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 500 Euro. Hinweise zu diesem Fall nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen entgegen, Telefon 0621 9632773 oder E-Mail.