Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Hortkind zu sein sei ein Privileg, sagen die, die eine der acht Einrichtungen für Schulkinder bis zum 14. Geburtstag in der Stadt besuchen. Den Hort im katholischen Haus für Kinder St. Hedwig gibt es seit einem Vierteljahrhundert. Generationen haben davon profitiert. Die Zukunft ist ungewiss.

„Den Weg hat Bernhard Linvers geebnet“, sagt Petra Kuntz. Die Leiterin des Hauses für Kinder St. Hedwig erinnert an den damaligen Gemeindepfarrer in Speyer-West, der schon in den 90er-Jahren