Es war das erste öffentliche Gebäude, das es den Speyerern sichtbar machte: Der Konversionsprozess, also die zivile Umnutzung der früheren Normand-Kaserne, trägt Früchte. Jetzt ist das Haus am Germansberg als Seniorenzentrum der Diakonissen 20 Jahre alt geworden.

„Am 17. Juni 2000 wurde das Seniorenzentrum als erstes Gebäude der Konversionsfläche auf dem Areal der ehemaligen Normand-Kaserne seiner neuen Bestimmung übergeben“, erinnert Einrichtungsleiter Klaus-Dieter Schneider. Pionier war der diakonische Träger damals nach eigener Einschätzung noch in einer weiteren Hinsicht: Denn nicht nur Bewohner des Seniorenzentrums der Diakonissenanstalt (damals im heutigen Ärztehaus 1), sondern auch des Altenheims der Dompfarrei in der Engelsgasse bezogen in der Else-Krieg-Straße 2 ihre neuen Zimmer. Somit konnte Pfarrer Karl-Gerhard Wien, damaliger Direktor der Diakonissenanstalt, ein ökumenisches Haus eröffnen.

Früher: Mannschaftsgebäude

14 Millionen DM (sieben Millionen Euro) investierten die Diakonissen in den Sanierungsbau des ehemaligen Mannschaftsgebäudes der französischen Garnison zur Umnutzung für die Altenpflege mit 90 vollstationären Plätze. Hinzu kam der Bau von 77 seniorengerechten Wohnungen. Damit der moderne Pflegekomplex auf dem ehemaligen Kasernengelände realisiert werden konnte, hatte der diakonische Träger 20.000 Quadratmeter des Konversionsgeländes für rund 2,4 Millionen DM erworben. Die in den 1880er Jahren zunächst als bayerische Kaserne errichteten Militärgebäude waren später bis 1997 von der französischen Armee genutzt worden. Die Stadt Speyer erwarb die Fläche 1998.

Mittlerweile steht das Haus am Germansberg seit zwei Jahrzehnten für soziales Engagement von Haupt- wie Ehrenamtlichen bei der Betreuung älterer Menschen. Qualitätssiegel sollen dies belegen. „Zusätzlich zu den 116 hauptamtlichen Pflegekräften, die mit ihrer engagierten Arbeit für das diakonische Profil stehen, sorgen auf der Grundlage eines Ehrenamtskonzeptes rund 50 Mitarbeitende im Ehrenamt für Geborgenheit im Alter“, so Günter Geisthardt, Theologischer Vorstand der Diakonissen.

Jubiläum ohne große Feier

Einrichtungsleiter Schneider ist es sehr wichtig, dass die Ehrenamtlichen die Bewohner bei kognitivem und körperlichem Training unterstützen, beispielsweise bei der Begleitung von Rollstuhlausflügen, der Benutzung der Fitnessgeräte zur Sturzprävention oder am Fitness-Parcours vor dem Haus. Damit werde zum Beispiel Stürzen im Alter vorgebeugt. Eine Jubiläumsfeier mit Gästen war Corona-bedingt unmöglich, für den Besuch eines Drehorgelspielers und ein Festessen reichte es aber.