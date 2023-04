Fehlender Brandschutz und undichte Dächer: In einer Sondersitzung des Haupt- und Stiftungsausschusses am Donnerstag, 20. April, 17 Uhr, Stadtratssitzungssaal, will die CDU-Fraktion Auskunft über die Lage beim Management städtischer Gebäude erhalten. Dieses war in die Kritik geraten, nachdem vermehrt Fälle von baulichen Mängeln bei kommunalen Gebäuden und Verzögerungen bei deren Behebung bekannt wurden. So dringt seit Jahren Wasser durch das Flachdach der Integrierten Gesamtschule. Im Haus der Vereine musste ein zweiter Notausgang zunächst provisorisch in Form eines Treppenturms aus Gerüstteilen montiert werden. Der Brandschutz im Kinder- und Jugendtheater ist mangelhaft. Die CDU will die Ursachen der „offensichtlichen Defizite“ in der städtischen Gebäudewirtschaft aufklären und diese besser aufstellen. Dies sei umso dringlicher, als die städtischen Liegenschaften noch einen erheblicher Bedarf an energetischen Sanierungsmaßnahmen aufweisen würden.