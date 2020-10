Neue Baustelle im Hasenpfuhl: Seit dem gestrigen Montag werden die Fugen in der Hasenpfuhlstraße im Abschnitt Mittelsteg bis Sonnengasse saniert. Wie die Stadt am Montag informierte, ist die Bauzeit auf insgesamt etwa fünf Wochen angelegt – sofern die Witterungsbedingungen dies zulassen, heißt es in der Mitteilung

Seit Montagmorgen sind die Arbeiter im Einsatz. Zunächst werden die Fugen gereinigt, anschließend werden Mitarbeiter des Baubetriebshofes fehlerhafte Steine erneuern und schließlich mit Kunstharzmörtel die gesamte Fahrbahnfläche neu verfugen, informiert die Stadt zum Ablauf.

Die Arbeiten sind in drei Bauabschnitte aufgeteilt. Der erste Bauabschnitt verläuft vom Mittelsteg bis zur Widdergasse/Bärengasse, der zweite von der Bärengasse bis zur Hausnummer 42 und der dritte von Hausnummer 42 bis Sonnengasse.

Erst aushärten

Ausdrücklich weist die Stadt in ihrer Information darauf hin, dass die abgesperrten Flächen und Arbeitsbereiche nicht betreten werden dürfen. „Das Fugenmaterial muss zunächst aushärten, bevor es wieder belastet werden kann.“ Um einen reibungslosen Ablauf der Sanierung zu gewährleisten, ist es erforderlich, die Hasenpfuhlstraße für die jeweiligen Bauabschnitte für den Straßenverkehr komplett zu sperren. Randbereiche wie Gehwege bleiben frei, sodass ein Durchgang für Fußgänger und Anwohner sichergestellt ist.

Für die Autofahrer ist eine Umleitung eingerichtet. Zu- und Abfahrten sind über die Widdergasse und die Bärengasse gewährleistet, versichert die Verwaltung. Während der Baumaßnahme ist das Parken im Baustellenbereich nicht möglich. Als Ersatz stehen den Anwohnern der Hasenpfuhlstraße, Bärengasse und Widdergasse mit einem Anwohnerausweis die Parkplätze auf dem unteren Domparkplatz zur Verfügung.

Bei Fragen

Fragen rund um die Baumaßnahme, Sperrung und Ersatzparkplätze beantworten die Tiefbauabteilung unter der Telefonnummer 06232 142237 oder die Straßenverkehrsbehörde, Telefon 06232 142938.