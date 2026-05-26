Auch der neue Ortsbürgermeister von Harthausen, Günter Gleixner (CDU), kann die Probleme beim Ortskartell vorerst nicht beenden. Ämter sind weiter unbesetzt.

Aus dem geplanten kraftvollen Neustart im Historischen Tabakschuppen wurde nichts. Die 16 anwesenden Vertreter von 14 Vereinen verstrickten sich bei der jüngsten Versammlung in eine Debatte um die richtige Rechtsform der Zusammenarbeit: eingetragener Verein, nicht eingetragener Verein oder Arbeitsgemeinschaft (Arge)? Ortsbürgermeister Günter Gleixner wies auf fehlende belastbare Unterlagen wie eine einschlägige und unterzeichnete Satzung für eine der Formen hin und stellte die Vor- und Nachteile der verschiedenen Konstruktionen dar.

Der fehlende Rahmen für eine künftige Kooperation als „Dachverband der Vereine“ in Harthausen bremste die Bereitschaft zur Übernahme von Ämtern. Und so arbeitet das Rumpf-Ortskartell zunächst als Arge weiter. Der Ortsbürgermeister hat bis auf Weiteres kraft Amtes den Vorsitz inne. Die Kasse übernimmt Reinhard Steiger (Natur- und Vogelschutzverein). Er folgt auf Andreas Böcker, der aus der Gemeinde wegzieht. Jonas Bosch bleibt als Festorganisator im Amt. Damit sind das nächste Tabakdorffest und der Weihnachtsmarkt gesichert.

Gleixner will jetzt die fehlenden Unterlagen auftreiben. Gemeinsam mit der Versammlung forderte er alle Vereine im Ort – es sind gut 20 – auf, sich Gedanken zur Rechtsform und zu Personalvorschlägen für die offenen Ämter zu machen. Im Spätjahr sollen bei einem weiteren Termin Nägel mit Köpfen gemacht werden. Der bisher amtierende Vorstand wurde für das Jahr 2025 entlastet.

Laut Bosch steht das Grundgerüst für das Tabakdorffest vom 18. bis 20. September. Die Bands für Freitag und Samstag seien bereits unter Vertrag. Die Swingband Harthausen eröffne den Festsonntag musikalisch. Für das Programm am Samstag tagsüber kamen in der Versammlung zahlreiche Vorschläge. Von Bogenschießen über Retro-Kinderspiele wie Gummitwist bis zur Oldtimer-Parade reichten die Ideen. Am 29. Juli soll es um die Details gehen, informierte Bosch.