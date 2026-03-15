Es wurde noch einmal heftig diskutiert, am Ende hat eine knappe Mehrheit des Stadtrats das veränderte „Speyerer Modell“ für den Stadtwald beschlossen.

Das Konzept sieht einen schonenderen Umgang mit dem Stadt- und Bürgerhospitalwald vor. Bei dieser Stoßrichtung waren sich eigentlich alle Stadträte einig, trotzdem wurde in der Stadtratssitzung am vergangenen Donnerstagabend teils emotional diskutiert. Eine fraktionsübergreifende Arbeitsgruppe aus SPD, Grünen, Unabhängig für Speyer und Freien Wählern ( FW) hatte vier Änderungen an dem Papier durchgesetzt. An zwei davon störten sich sowohl Verwaltung, als auch mehrere Ratskollegen anderer Parteien: Die Einschlagsbegrenzung auf maximal zwei Festmeter Holz je Hektar Waldfläche und den völligen Verzicht auf vollmechanisierte Holzernter sehe die Stadt „nach wie vor kritisch“, heißt es in der Vorlage. Diese Ansicht teilte unter anderem die CDU. Schon nach der früheren Fassung des 2025 vorgestellten Konzepts wäre der Einsatz der sogenannten Harvester ausgeschlossen, außer zwingende Gründe des Arbeitsschutzes oder der Verkehrssicherheit würden ihn nötig machen, erklärte Jörg Zehfuß (CDU). In der neuen Fassung werde der Arbeitsschutz schlicht negiert. Er sah eine stark ideologisch gefärbte Diskussion.

Knappe Abstimmung

Das wiesen Vertreter der Arbeitsgruppe zurück. „Hier geht es um handfeste naturwissenschaftliche Diskussionen“, sagte Johannes Gottwald (SPD). Der Wald sei in einem kritischen Zustand und brauche eine Chance, sich zu erholen, sagte Claus Ableiter (FW): „Wir wollen eine Bewirtschaftungspause.“ Da brauche man auch die Harvester nicht. Die zwei Festmeter Einschlagsgrenze seien schon ein Kompromiss. „Der Wald ist ein wichtiger Erholungsort und Teil unserer Lebensqualität“, sagte Rosemarie Keller-Mehlem (UfS). Zur Verkehrssicherungspflicht an Hauptwegen im Wald gebe es auch andere Möglichkeiten, als den Harvester einzusetzen, ergänzte Petra Moser (Grüne).

Zehfuß’ Änderungsantrag, wieder zum ursprünglichen Konzept zurückzukehren, wurde mit 16 (CDU, AfD, SWG, FDP) zu 19 (Grüne, SPD, Linke, UfS, FW) Stimmen abgelehnt. Das angepasste Konzept erhielt dann umgedreht eine 19:16-Stimmenmehrheit.