In vielen Adventskalendern verbirgt sich Süßes. Geschäfte in Speyer und Umland bieten Leckereien, die nicht alle in die 24 Türchen passen, aber bis weit nach Weihnachten reichen würden. Der „Süße Adventskalender“ der RHEINPFALZ macht deshalb jeden Tag Appetit.

Preisgekrönte Pralinen müssen nicht aus Brüssel oder Paris kommen. Die Pralinen aus Harry Hammelmanns Shop „Scottsmann Celtic Stuff“ in der Tullastraße stammen aus dem 400-Seelen-Dorf Grandtully in den schottischen Highlands. Gemacht hat sie der Schotte Ian Burnett. Er holte mit seinem Konfekt sogar einen Weltmeister-Titel.

„Er legt hohen Wert auf die Zutaten“, erzählt Hammelmann, der regelmäßig Touren nach Schottland organisiert. Seinen Laden führt er seit 16 Jahren. Zweimal besuchte er den Meister-Chocolatier bereits. Alles, was Burnett für seine edlen Leckereien aus Schottland beziehen könne, verwende er auch. Die Milch und Sahne für die Pralinen komme beispielsweise von Kühen, die nur wenige hundert Meter entfernt von der Manufaktur grasen. Hammelmann: „Das ist alles Handarbeit.“

Die Neuner-Pralinenbox enthält verschiedene kunstvoll verzierte Sorten wie Haselnuss-Karamell oder Trüffel. Veredelt werden die Pralinen mit einer dünnen Ganache, etwa aus Früchten. „Preislich liegen sie natürlich auch etwas höher“, so Hammelmann. Die Box mit neun Stück kostet beispielsweise 22,95 Euro, es gibt sie aber auch als Teil einer Whisky-Box. „Die Kunden sagen, es ist jeden Euro wert“, betont Hammelmann. Die Pralinen seien definitiv keine Massenware, sondern etwas zum Genießen für besondere Momente.