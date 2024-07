Den Bund fürs Leben haben Katharina und Franz Schwager am 3. Juli 1959 in der Josefskirche in Speyer geschlossen. Das Patentrezept für 65 Jahre währende Ehe: „Wir haben gut harmoniert und besitzen die gleichen Interessen“, sagt Katharina Schwager.

1955 haben sich Katharina und Franz Schwager bei der Donaudeutschen Landsmannschaft kennengelernt. Sie war dort in der Trachtengruppe. Beide stammen aus dem ehemaligen Jugoslawien. Katharina Schwager, Jahrgang 1939, flüchtete 1944 mit ihrer Familie nach Linz in Österreich und kam 1954 nach Speyer. Sie arbeitete beim Stoffgeschäft Scheben und anschließend beim Hutgeschäft Niemann als Verkäuferin.

Franz Schwager ist 1934 in einer anderen Region des ehemaligen Jugoslawiens geboren. 1944 sei er mit seiner Mutter und zwei Brüdern zunächst mit dem Pferdewagen dann mit der Bahn nach Österreich geflüchtet. Sein dreijähriger Bruder sei dort an Kinderlähmung verstorben.

Zwei Kinder und zwei Enkel

„Dann wurden wir aufgrund einer entsprechenden Behördenverordnung nach Schlesien verfrachtet, mitten im tiefsten Winter“, berichtet er. Zum Glück habe seine Mutter dort eine Frau kennengelernt, die einen Traktor besaß. „Damit sind wir nach Westen bis in den Bayerischen Wald gefahren.“ Dort seien sie in einer Wellblech-Garage untergebracht gewesen. Kurze Zeit hätten sie auch in einer Kaserne gewohnt. Danach habe seine Mutter fünf Jahre bei einem Bauern als Melkerin gearbeitet bis sein Vater aus der amerikanischen Kriegsgefangenschaft entlassen worden sei. 1950 zog die Familie nach Speyer.

Der Jubilar ist gelernter Chemielaborant. Er arbeitete bis zur Rente bei der BASF. Das Ehepaar hat in Speyer-Nord ein Haus gebaut und viel Freude bei der Gartenarbeit. Sie haben einen Sohn, eine Tochter und zwei Enkel. In ihrer Freizeit sind sie gerne gewandert.