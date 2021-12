Um 18.15 Uhr erlebte die große Vorderpfalz-Tour der Harley Davidson Riding Santas am Nikolaustag eines ihrer vielen Glanzlichter: Obwohl die Werbung für ihre Aktion Corona-bedingt eingeschränkt war, wurden sie und ihre mit Lichterketten herausgeputzten Maschinen von hunderten Schaulustigen am Domplatz in Speyer begrüßt. Viele Handys waren gezückt. Organisator „Santa Pädde“ Patrick Kuntz überreichte eine Spendenbüchse an Beate Däuwel vom Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen. 623 dieser Büchsen hatten die Motorradfans mit dem großen Herzen im Vorfeld in Einrichtungen der Region verteilt. Um Weihnachten herum werden sie eingesammelt, im Januar steht die genaue Summe fest, die in Dudenhofen übergeben werden kann. 2020 waren 78.000 Euro zusammengekommen.

„Das Geld ist wichtig für unseren Betrieb und die Tour ist eine Form der Öffentlichkeitsarbeit für unsere Hospizarbeit“, so Sterntaler-Geschäftsführerin Anja Hermann. 20 Stationen nahmen die rund 40 Nikoläuse am Montag ab 8.30 Uhr in Angriff. Waldsee war die Station vor Speyer; danach ging es noch durch die Hauptstraße und Schulstraße in Schwegenheim zu einer privaten Essenseinladung. „Ein Wahnsinn, was an den Straßenrändern los war“, bilanzierte Kuntz.