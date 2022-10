Der Speyerer Hansgerd Walch ist im Alter von 77 Jahren verstorben. Er war vor allem als Vereinsvertreter und Fußball-Schiedsrichter in Speyer und der Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen bekannt.

„Er hat sich ständig um den Nachwuchs bemüht“, sagt Renate Walch über das vielfältige Engagement ihres Gatten. Sie hat es in 34 Jahren Ehe in nächster Nähe begleitet: Wenn es in der Schule oder in der Kita Positionen in der Elternarbeit zu besetzen gab, dann habe sich der Vater eines Sohnes und einer Tochter ebenso verlässlich gemeldet wie bei Aufgaben in der Vereinsarbeit. Im Einsatz für andere habe ihm bis zuletzt, als er aus gesundheitlichen Gründen bereits nicht mehr so mobil war, die Unterstützung des „Café Asyl“ im Martin-Luther-King-Haus am Herzen gelegen.

Walch ist vor allem als Vorsitzender des Ortskartells Dudenhofen bekannt geworden. Seit 2003 waren die Fäden für viele Großveranstaltungen im Spargeldorf bei ihm zusammengelaufen. Er führte aber unter anderem auch den Römerberger Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes, den Tennisclub Weiss-Rot Speyer und war Lehrwart in der Kreisschiedsrichtervereinigung Speyer. Der Fußball war seine Leidenschaft; den Titel des „Ehrenschiedsrichters“ trug er mit Stolz. Auch als Journalist und langjähriges CDU-Mitglied war Walch bekannt.

Beerdigung im Dezember

Im Beruf war der Pharmareferent als Medizinproduktberater international erfolgreich. Er habe über die Jahre viele Assistenzärzte über Hilfsmöglichkeiten beim „Kindlichen Reflux“ aufgeklärt, der sich in Erbrechen äußern kann, berichtet Renate Walch: „Sie sind heute Chefärzte, und von ihnen habe ich schon viel Anteilnahme erfahren.“ Hansgerd Walch, der aus einer Reilinger Apothekerfamilie stammte, war am Dienstag nach Krankheit verstorben. Er wird am Freitag, 2. Dezember, 13 Uhr, im Friedwald Dudenhofen beerdigt.