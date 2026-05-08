Das Hans-Purrmann-Gymnasium (HPG) sucht einen neuen Schulleiter. Der bisherige Rektor Ronny Wolf ist nach sechs Jahren an ein Gymnasium in Alzey gewechselt.

„Nach reiflicher Überlegung und einer prägenden Zeit am Hans-Purrmann-Gymnasium in Speyer habe ich mich entschlossen, die vakante Stelle am Gymnasium am Römerkastell in Alzey anzutreten“, teilt Wolf auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. Der primäre Grund dafür sei seine tiefe Überzeugung, „dass Wechsel in einer Berufslaufbahn etwas sehr Wertvolles sind. Man bringt seine gewachsenen Erfahrungen mit, taucht aber gleichzeitig in neue Strukturen und Prozesse ein.“ Dieser Perspektivwechsel sei ein starker Motor, um sowohl eigene Entscheidungen und etablierte Abläufe zu hinterfragen, als auch mit frischer Expertise neue Wege zu gehen.

Wolf war 2020 als Nachfolger des langjährigen Leiters Joachim Heinz nach Speyer gekommen. „Mein Start in Speyer fiel unmittelbar in den Beginn der Corona-Pandemie“, erinnert er sich. „Diese Zeit hat uns allen viel abverlangt und sie hat mir die Chance gegeben, im Krisenmodus Stärken zu entwickeln und Führung zu zeigen“, erklärt der 48-Jährige.

Der Zeitpunkt für einen Neuanfang sei nun ideal. Die Aufgabe in Alzey passe seinem Eindruck nach „zu dem, was ich mitbringe, und zu dem, was ich bewegen möchte. Ich bin glücklich, diesen Schritt gehen zu können und freue mich sehr darauf, mit einem erfahrenen, motivierten Kollegium die Zukunft dieser Schule zu gestalten.“

Die Leitungsstelle am HPG ist ausgeschrieben, wie eine Sprecherin der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion auf Anfrage mitteilt. Das Verfahren sei eröffnet und befinde sich derzeit in einer „Überprüfungsphase“ Zwei Bewerbungen seien eingegangen.