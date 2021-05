Der Abiturjahrgang 2020 des Hans-Purrmann-Gymnasiums (HPG) in Speyer spendet 3200 Euro an verschiedene Speyerer Organisationen und den Abschlussjahrgang des kommenden Jahres. Wie eine Sprecherin der Abiturienten mitteilt, sei das Geld für den Abiball eingeplant gewesen, der wegen der Pandemie im vergangenen Jahr eine Woche vor dem Termin abgesagt werden musste. „Die Feier in diesem Jahr nachzuholen, hat der Abiturjahrgang nun aufgegeben.“ Stattdessen soll das Geld nun an das Tierheim in Speyer, die Tafel, den Frauen und Mädchen-Notruf sowie an das Kinderhospiz Sterntaler in Dudenhofen gehen. „Ein kleiner Teil des Geldes kommt dem Abiturjahrgang 2022 zu, damit dieser hoffentlich im nächsten Jahr seinen Schulabschluss feiern kann“, heißt es weiter.