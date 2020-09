Entwarnung für das Hans-Purrmann-Gymnasium: Alle 45 Lehrer und Achtklässler, die nach einem Corona-Fall an der Schule im mobilen Abstrichzentrum der Stadt als Kontaktpersonen getestet worden waren, sind negativ. Das teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch als Ergebnis der Abstriche von Montag mit. Nach Ende der Quarantäneverfügungen kann sich der Unterricht am Gymnasium, wo es seit den Ferien je einen infizierten Acht- und Zwölftklässler gab, normalisieren. In Speyer gab es am Mittwoch keine neuen Corona-Fälle.