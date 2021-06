Hannah Heller (30, Speyer) geht für Bündnis 90/Die Grünen als Direktkandidatin im Wahlkreis Neustadt-Speyer in die Bundestagswahl am 26. September. Sie wurde bei einer Freiluftversammlung in der Pferderennbahn Haßloch gewählt. Heller bezeichnet sich selbst als „Zukunftsforscherin, Demokratin, Mutter, Speyrerin und Humanistin“. Im Mai wurde die Fraktionsvorsitzende ihrer Partei im Stadtrat Speyer schon auf Platz sieben der Grünen-Landesliste für die Bundestagswahl gewählt. Als einzige Kandidatin um die Direktkandidatur erhielt sie nach Mitteilung der Partei 96 Prozent der Stimmen. 50 Mitglieder aus den Kreisverbänden im Wahlkreis hatten teilgenommen.

Heller kündigte an, im Wahlkampf viele Gespräche zu suchen. Zudem setze sie sich für neue demokratische Beteiligungsansätze wie Klima- und Bürgerräte ein. „Wir haben Zukunftspläne“, sagte sie.