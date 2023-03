Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Halbzeit im Stadtrat (1): Zweieinhalb Jahre ist der derzeitige, ehrenamtlich arbeitende Stadtrat bereits im Amt. Zeit also, eine Zwischenbilanz zu ziehen: Was war gut? Was kommt noch? Was hat aufgeregt? Hannah Heller, Vorsitzende der Fraktion der Grünen, im Interview mit Stefan Heimerl.

Frau Heller, was hat die Grünen-Fraktion in den ersten zweieinhalb Jahren erreichen können?

Wir haben im Sommer 2020 eine Crowd-Anträge-Aktion mit Bürgerinnen und Bürgern