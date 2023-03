Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Speyerer Kinder- und Jugendtheater bietet Programm für junge Zuschauer. Viele der Schauspieler, Regisseure und Akteure sind dem Publikum nach mehr als 30 Jahren ein Begriff. In dieser Serie stellt die RHEINPFALZ Ensemblemitglieder vor, die an Produktionen auf oder hinter der Bühne beteiligt sind. Heute: Hanna Neuhaus.

Nur noch wenige Tage, dann ist Hanna Neuhaus Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) am Speyerer Kinder- und Jugendtheater beendet. Am 1. Oktober beginnt sie am gleichen Standort mit der Ausbildung zur Mediengestalterin.