Zwei Diebstähle aus Fahrzeugen sind der Polizei gemeldet worden. Zunächst stellte eine 64-Jährige am Dienstag um 15 Uhr ihren Lieferwagen für etwa zehn Minuten vor der Apotheke in der Hilgardstraße ab. Währenddessen entwendeten laut Polizei Unbekannte eine Tasche, in der sich persönliche Dokumente und ein Mobiltelefon befanden. Dem Diebstahlopfer fiel offenbar eine Gruppe von vier jungen Männern auf, die sich in unmittelbarer Nähe ihres Fahrzeugs aufgehalten hatte. Eine nähere Beschreibung liegt nicht vor. Laut Polizei entstand ein Schaden von 500 Euro. Am selben Tag gegen 22 Uhr stellte ein 24-Jähriger seinen Pkw in der Armbruststraße verschlossen ab und ließ die Seitenscheibe offen. Wenig später kehrte er laut Polizei zu seinem Wagen zurück und sah, wie das Ladekabel seines Mobiltelefons aus dem Fenster hing. Sein Handy war verschwunden. Die Diebe warfen das Mobiltelefon offenbar weg. Der Mann konnte es orten und fand es auf der Straße wieder. Die Polizei sucht Zeugen: 06232 137-0.