Die Zentrale Bußgeldstelle des Polizeipräsidiums ist ein Alleinstellungsmerkmal in Speyer. Sie bewertet alle Verkehrsdelikte, die die Polizei in Rheinland-Pfalz aufdeckt. Für dieses Millionengeschäft gibt es mit Natascha Becker (39) eine neue Verantwortliche. Im RHEINPFALZ-Interview spricht die neue Chefin der Bußgeldstelle über ihre neue Aufgabe und überraschende Erkenntnisse – und darüber, wie neue Werkzeuge, unter anderem solche mit sogenannter Künstlicher Intelligenz, die Arbeit ihrer Behörde verändern. So rechnet die Bußgeldstelle mit einer Flut von Vorgängen, die mit dem neuen „Handy-Blitzer“ zu tun haben. Dabei handelt es sich um ein Gerät, das erkennen soll, ob Autofahrende am Steuer ein Handy in der Hand halten. Nach einer Pilotphase wird dieses Gerät, Monocam genannt, in Rheinland-Pfalz flächendeckend eingeführt.

