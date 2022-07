Ein 55-Jähriger ist laut Polizei am Donnerstag, 23.20 Uhr, am Domvorplatz beraubt worden. Er habe die Polizei angerufen und gemeldet, dass er gerade von fünf Männern bedrängt werde. „Nach dieser Mitteilung brach das Telefonat abrupt ab und ein Rückruf war nicht möglich“, so der Bericht. Als Beamte eintrafen, sei nur noch der Geschädigte vor Ort gewesen. Die Verdächtigen hätten diesen festgehalten, seine Tasche durchwühlt, ihm sein Mobiltelefon aus der Hand gerissen und aus seiner Tasche einen niedrigen vierstelligen Bargeldbetrag gestohlen. „Die Männer flüchteten mit dem Raubgut zu Fuß in Richtung Maximilianstraße“, so die Beamten.

Von zwei Männern liegen demnach Beschreibungen vor: Einer sei etwa 1,85 Meter groß, muskulös, habe einen dunklen Hautton und kurze schwarze Haare. Ein zweiter trage Drei-Tage-Bart, dunkle kurze Haare und Brille, sei etwa 1,75 Meter groß und habe stark gebrochen Deutsch gesprochen. Um Hinweise bittet die Polizei unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de.