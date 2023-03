Ein Paar aus Baden-Württemberg hat am Mittwoch versucht, zwei Mobiltelefone in einem Elektrofachmarkt in Speyer zu stehlen. Wie die Polizei mitteilt, haben die 22-jährige Frau und ihr 31-jähriger Begleiter gegen 17.45 Uhr die zwei Handys aus der Auslage genommen, die Diebstahlsicherungen entfernt und sie in der Handtasche der Frau verschwinden lassen. Ohne Bezahlung der Ware haben sie demnach den Kassenbereich des Geschäfts verlassen. Weil der Ladendetektiv den Diebstahl beobachtet habe, konnte er das Paar stellen und sie bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Weiteres Diebesgut sei bei dem Paar nicht gefunden worden, allerdings sollen die beiden aufgrund ähnlicher Delikte in Baden-Württemberg bereits in Erscheinung getreten sein. Gegen sie wurden Strafverfahren eingeleitet.