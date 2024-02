Ein jähes Ende fand die Fahrt eines 15-jährigen Jungen mit seinem E-Scooter am Dienstag gegen 21.10 Uhr auf dem Radweg der Wormser Landstraße in nördliche Richtung. Wie die Polizei mitteilt, benutzte der Jugendliche nach Zeugenaussagen während der Fahrt verbotenerweise sein Smartphone. Laut den Beamten bemerkte der 15-Jährige das zu gleicher Zeit verbotswidrig auf dem Radweg haltende, auffällig knallpinke Auto einer 27-Jährigen nicht und kollidierte mit dessen Fahrzeugheck. Der Aufprall war so heftig, dass die Heckscheibe des Wagens brach. Der 15-Jährige zog sich Schnittwunden an den Händen sowie ein Hämatom an der Stirn zu. Der Rettungsdienst brachten den Jugendlichen in ein Krankenhaus. Der Sachschaden am Auto liegt bei circa 400 Euro, am E-Scooter bei etwa 50 Euro, informiert die Polizei.