Junge Menschen, die in diesem Jahr einen Ausbildungsplatz finden möchten, können sich ab dem heutigen Montag, 14. Februar, online über Ausbildungsberufe im Handwerk informieren. Die Handwerkskammer der Pfalz hat unter dem Motto „Get your Date. Get your Deal“ auf www.hwk-pfalz.de/azubionlinedatings laut einer Pressemitteilung entsprechende Informationen über regionale Ausbildungsbetriebe aus dem Handwerk zusammengestellt. Wer sich dort einen passenden Ausbildungsberuf ausgesucht hat, kann demnach anschließend an einem Online-Dating mit einem der regionalen Ausbildungsbetriebe teilnehmen. Angehende Azubis sollen dann einen Termin für ein Video-Gespräch oder ein Telefonat vereinbaren können. Bei den Einzelgesprächen könne zudem ein Praktikum vereinbart werden. Die Aktion läuft bis 31. März.

Im Netz



www.hwk.de/azubionlinedatings