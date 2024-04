Michael Fetzer ist Metallbaumeister und Gestalter im Handwerk. Seit 1998 führt er seinen eigenen Betrieb im Industriehof. Doch am 1. März nimmt binnen weniger Sekunden sein Leben eine fatale Wendung. Fetzers Schicksal berührt viele Menschen.

Am 1. März 2024 geht Michael Fetzer wie gewohnt seiner Arbeit nach. Doch der Tag endet für den 57-Jährigen tragisch: Aus zwölf Metern Höhe stürzt er in die Tiefe. „Angesichts der Schwere des Unfalls grenzt es an ein Wunder, dass unser Papa und Lebensgefährte noch lebt“, schreiben Fetzers Töchter Layla und Lena sowie seine Lebensgefährtin Lena Burkhart auf einer Internetseite. Die wurde unmittelbar nach dem schrecklichen Unfall angelegt unter dem Titel „Ich helfe Michael“. Spenden werden gesammelt, um die bevorstehenden Herausforderungen stemmen zu können.

Was genau auf den „agilen und lebenslustigen“ Familienvater sowie versierten Handwerker zukommen wird, steht nach Auskunft der Familie noch nicht konkret fest. Der ärztliche Befund bisher ergab „einen Querschnitt und weitere schwere Verletzungen“. Eine vollständige Diagnose und der daraufhin folgende Behandlungsplan stehen noch aus.

Gesamtes Leben auf den Kopf gestellt

Gewiss ist laut Fetzers Töchtern und Burkhart, dass der Speyerer Unterstützung braucht, „um sich auf ein Leben mit neuen Herausforderungen einzustellen“, wie es heißt. Für jemanden, der sich nach Aussage der Familie darüber definiert, „immer körperlich, geistig und kreativ in Bewegung“ zu sein, ist das ein besonders hartes Los.

„In dieser schwierigen Zeit zeigt sich Michaels unerschütterlicher Geist: Er ist stark und hat eine große Lebensenergie“, ist auf der Webseite zu lesen. Seine Tatkraft steckte Fetzer in der Vergangenheit zum einen in seinen Beruf, zum anderen in seine Leidenschaft für Wassersport und dort vor allem ins Kajakfahren.

Ziel: Irgendwann neu starten können

Gemeinsames Ziel und Herzenswunsch der Familie ist es, Fetzer auf seinem Weg zur Rehabilitation zu unterstützen und ihn dabei zu begleiten, sein Leben weiter zu gestalten. Mobil und selbstständig bleiben soll der Domstädter. Dazu gehört die barrierefreie Gestaltung der Wohnung, die er mit seiner Lebensgefährtin in diesem Jahr beziehen wollte. Aber auch an den Umbau des Autos und die Anschaffung spezieller therapeutischer Geräte denken die Angehörigen.

Nicht vergessen werden Werkstatt und Büro. Dort soll sich Fetzer nach der Rehabilitation beruflich neu entwickeln können. Der Spendenaufruf hat schon viele Menschen erreicht. Hinzu kommen Benefizaktionen, beispielsweise von der Firma Foonax in ihrer Industriehofschenke und dem Café Cozy als Nachbarn im Industriehof oder Fitnesstrainerin Laura Schlosser. Stand 5. April betrug die Spendensumme 42.500 Euro. Der Dank Fetzers und seiner Familie gilt allen Unterstützern. „Ohne euch könnten wir diese große Herausforderung nicht bewältigen“, lautet der letzte Satz auf der Internetseite.

Spendenkonto

Treuhandkonto/Michael Fetzer, Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG, IBAN: DE30 5479 0000 0001 9293 72, via PayPal oder über die Internetseite www.ich-helfe-michael.de