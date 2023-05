„Handwerk rockt!“ heißt es am Freitag, 12. Mai, von 16 bis 22 Uhr in der Halle 101 (Am neuen Rheinhafen 6). Ziel der von der städtischen Wirtschaftsförderung zusammen mit den Handwerksinnungen und dem Verein Speyerer Handwerkstradition organisierten Veranstaltung ist die Förderung des Handwerks. Um die Berufe vor allem bei jungen Menschen bekannter zu machen, stellen sich im Kulturzentrum Halle 101 örtliche Handwerksbetriebe vor. Laut Mitteilung können die Besucher in lockerer Atmosphäre bei Musik, Essen und Getränken verschiedene Gewerke ausprobieren und mit Firmen ins Gespräch kommen. „Das Handwerk hat eine lange und wichtige Tradition in unserer Stadt“, wird Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) in der Pressemeldung zitiert. „Viele Betriebe leiden jedoch enorm unter dem bestehenden Fachkräftemangel.“ Die Stadt wolle die Branche mit der Veranstaltung unterstützen und Jugendlichen sowie Quereinsteigern das Handwerk und die örtlichen Betriebe näherbringen. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht notwendig. Weitere Informationen sind im Internet unter www.speyer.de/handwerk abrufbar.