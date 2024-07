Aus dem Spind eines Fitnessstudios in der Heinkelstraße wurde am Mittwoch zwischen 15 und 16 Uhr eine Handtasche gestohlen. Laut Polizei bemerkte eine 21-jährige Frau nach dem Ende ihres Trainings, dass der Spind, in welchem sie ihre Sachen verstaut hatte, von unbekannten Tätern geöffnet worden war. Es fehlte ihre schwarze Umhängetasche der Marke „Versace“ samt Inhalt. Den Spind hatte sie mit einem Vorhängeschloss abgeschlossen. Der Gesamtschaden beträgt rund 250 Euro. Zeugen können sich bei der Polizei Telefon 06232 137-0 , per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de, melden.