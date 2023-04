Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am 1. Dezember hat Heidrun Schwind, 75 Jahre und wohnhaft in Speyer-West, wie in ihrer Kindheit das erste Fenster ihres Adventskalenders geöffnet und eine erste Überraschung darin gefunden. Das „Fenster“ ist in Wirklichkeit eine bunt bemalte Butterbrottüte, und der Adventskalender ist ein ganz besonderer, den man nirgendwo kaufen kann.

Die Schülerinnen der Klasse 6b der Edith-Stein-Realschule, die den Schwerpunkt „Hauswirtschaft und Soziales“ haben, hatten eine tolle Idee: Sie wollten älteren Menschen,