Ein Jahr und neun Monate Haft ohne Bewährung – so lautete am Ende das Urteil des Amtsgerichts für einen 50-jährigen Speyerer. Richterin und Schöffen sahen es als erwiesen an, dass er in großen Mengen mit Amphetamin gehandelt hat. Der Mann räumte die Taten ein.

Der 50-Jährige sitzt seit fünf Monaten in der Justizvollzugsanstalt in Frankenthal in Untersuchungshaft. Wie der Angeklagte in der Verhandlung einräumte, hatte er sich