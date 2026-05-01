Die sportliche Entwicklung stimmt bei den Handballern des TSV Speyer. Die Infrastruktur hinkt hinterher.

Die Handballer des TSV Speyer befinden sich seit ein paar Jahren wieder im Aufwind. Neben der sportlichen Entwicklung stimmt die Nachwuchsarbeit mit einem Beschäftigten im Freiwilligen Sozialen Jahr, blutjungen Trainerinnen, (Schul)Turnieren, Ferienaktionen und Teilnahmen an riesigen europäischen Wettbewerben jenseits der Alpen und in Skandinavien.

Die Herren steigen auf, machen sich für Ehemalige und Klasseleute interessant. Es gibt einen Unterbau. Die Jugend stellt wieder mehr Mannschaften und fährt Meisterschaften ein. Nun belebt die Abteilung die Damen wieder. Alles eitel Sonnenschein also in der selbsternannten Sportstadt? Mitnichten, denn seit gut zweieinhalb schwelt das Hallenproblem.

Die extreme Zunahme an Jugendlichen lässt die Situation aus allen Nähten platzen. Schon jetzt teilen sich die Teams zum Training die Osthalle. Nicht jede Schulsportstätte eignet sich aufgrund der Maße zum Üben. Eine weitere Halle muss einfach her.