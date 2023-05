Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein sportliches Schmankerl bietet die TG Waldsee anlässlich des 100-jährigen Vereinsbestehens an. Am Samstag, 20. August, spielen die beiden aktuellen Zweit- und ehemaligen Erstligisten Eulen Ludwigshafen sowie SG BBM Bietigheim in der Rheinauenhalle gegeneinander.

Die Pfalzliga-Herren der Gastgeber komplettieren das Turnier zur Saisonvorbereitung. Die Fans bekommen einen waschechten Weltmeister von 2005 zu sehen. Iker Romero gewann in 200 Länderpartien für