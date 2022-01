Zwei weitere Handballspiele unter Beteiligung der Region fallen am Wochenende aus. In der Pfalzliga reist die TS Rodalben nicht in die Pfalzhalle Haßloch zur zuletzt etwas schwächelnden HSG Dudenhofen/Schifferstadt. Im ohnehin dezimierten Team der Rodalbener kamen drei Corona-Fälle hinzu.

Der verlustpunktfreie Tabellenführer der Verbandsliga, TSV Speyer, bekam bereits die Punkte für das Spiel gegen TV Thaleischweiler. Einst noch erbitterte Rivalen im Aufstiegskampf der A-Klasse, sagte Thaleischweiler nun ab und verzichtet laut Speyers Teammanager Benjamin Eisensteck auch auf einen Nachholtermin.