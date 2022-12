Während der TSV Speyer in der Pfalzliga weiter oben dran bleibt, steht der Kader für die nächste Saison praktisch fest, wie Öffentlichkeitsreferent Benjamin Eisensteck im Gespräch mit unserer Zeitung sagte. Die Mannschaft bleibe bis auf Jakub Balazs zusammen, der aber im Notfall zur Verfügung steht.

Vor dem Abschluss steht laut Eisensteck die Frage um Denis Markerts Trainerteam. Er erwartet kommende Woche Klarheit. Unterdessen schloss sich Daniel Sauer (28, Rückraum Mitte, halblinks) den Speyerern an: „Er muss nach einer längeren Pause jetzt fit werden“, teilte der Funktionär mit.

Sauer wohnt mittlerweile in Osthallennähe, lief unter Ex-Nationalspieler Holger Löhr für die HG Oftersheim/Schwetzingen in der A-Jugend-Bundesliga und für Eppelheim sowie Plankstadt bis Badenliga auf. Er stieß über einen Hinweis auf seinen früheren und künftigen Kollegen Fabian Hauck auf der TSV-Homepage zum Verein.

Neues gibt es auch in Sachen Damen. Zuletzt in einer Spielgemeinschaft mit TG Waldsee am Leder, dann in Corona-Zeiten zum Erliegen gekommen, meldet der Ex-Regionalligist nun eine Hobbymannschaft aus ehemaligen Aktiven und Neueinsteigerinnen, darunter Mütter aus der florierenden Jugendarbeit. 18 Spielerinnen seien gefunden.

