Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Männer der TG Waldsee (Pfalzliga) sind in den Startlöchern hängen geblieben. Mit zwei Niederlagen nahmen sie die Spielrunde auf und stehen am Ende der Tabelle. Wie er über den Auftakt denkt, die Pause bis zur nächsten Partie am 23. Oktober überbrücken möchte und welches Saisonziel er sich gesetzt hat, erläuterte Trainer Benny Wingerter im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Bei HSG Friesenheim/Hochdorf unterlag das Team 22:28, zuhause Ottersheim/Bellheim/Kuhardt/Zeiskam 19:37. Der 27-jährige, in Dudenhofen wohnende, zweifache Vater: „Wir