Nach den B-Juniorinnen, die auch ihr viertes und letztes Qualifikationsspiel beim TV Wörth mit 36:32 gewonnen haben, schickt die HSG Dudenhofen/Schifferstadt mit ihren B-Junioren ein zweites Team in die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar.

Die Jungs von Laura Leonhardt und Matthias Handrich besiegten den TSV Speyer im entscheidenden Duell mit 34:25. Das Derby in der Pfalzhalle Haßloch war bereits in Spielminute zehn entschieden. Linus Klatz traf zum 9:0. Speyer, das komplett in den Startblöcken hängen blieb, kam im weiteren Verlauf höchstens bis auf fünf Tore heran.

Keine Gefahr

Über 22:10 und 32:24 geriet die HSG nicht in Gefahr. Für Dudenhofen/Schifferstadt trafen Merklinger (6/3), Wosien, Klatz, Dennhardt (je 5), Götz (5/2), Sager (4), Jaculi und Kabasaj (je 2). Speyers Torschützen hießen Knörr (7/4), Jann (4), Huthmann, Grimm (je 3), Behr, Arnholdt (je 2) sowie Föllinger, Pletsch, Renner und Kahrimanovic (je 1).