Die HSG Dudenhofen/Schifferstadt hat in der Pfalzliga der Frauen zwar das Heimspiel in Haßloch gegen HSG Landau/Land 29:34 (13:20) verloren, rangiert aber weiter im sicheren Mittelfeld der Tabelle. Dudenhofen/Schifferstadt führte nur beim 1:0 und glich noch mal zum 2:2 aus. geriet dann aber bis zu acht Tore in Rückstand.

Herangekommen

In der Schlussphase kam die HSG auf drei Treffer heran. Tore: Sandra Bäuerle (7), Marlene Oetzel (6), Anna von den Driesch, Jana Bäuerle (beide 4), Annalena Scheib, Jennifer Fohs (beide 3), Sabrina Pesla, Vanessa Haag (beide 1).

FSG Neuhofen/Waldsee gewann zuhause gegen Schlusslicht SG Lambsheim/Frankenthal 28:22 und belegt Rang vier. Treffer: Lena Bringsken (10), Kim Knittel (7), Nadine Fischer, Mareike Schwarz (beide 3), Hanna Gerdon (2), Lina Bechtel, Maike Kunz, Chantalita Akinyi (alle 1).